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Марфа Георгиевна

Место рождения

Можайка, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Можайка, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
26.12.1895

Дочь: Агафия Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1897

Сын: Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Надежда Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1905

Сын: Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1906

Дочь: Наталья Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1908

Дочь: Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1909

Сын: Филипп Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1912

Дочь: Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1915

Дочь: Наталья Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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