Марфа Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1895
Муж: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.1895
Дочь: Агафия Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
18.03.1897
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Надежда Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1905
Сын: Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1906
Дочь: Наталья Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
29.03.1908
Дочь: Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1909
Сын: Филипп Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1912
Дочь: Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1915
Дочь: Наталья Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич