Аронова (Славкина) Цира Ицковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Славкин Ицко
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аронов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Аронов Хаим Вульф Беркович
Бракосочетание
25.05.1895 ст.
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Исар (Аронов) Исаак Владимирович
Отец ребёнка: Аронов Хаим Вульф Беркович
Смерть
Неизвестно