Аронова (Славкина) Цира Ицковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронова (Славкина) Цира Ицковна

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Славкин Ицко

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аронов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Аронов Хаим Вульф Беркович

Бракосочетание
25.05.1895 ст.

Муж: Аронов Хаим Вульф Беркович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Исар (Аронов) Исаак Владимирович

Отец ребёнка: Аронов Хаим Вульф Беркович

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

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