Чуева (Болдырева) Надежда Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуева (Болдырева) Надежда Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

Оs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1958

Отец: Болдырев Тихон Владимирович

Мать: Болдырева Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.11.1983

Сын: Чуев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Чуев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуев Сергей Васильевич

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуев Сергей Васильевич

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