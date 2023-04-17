Кудрявцева Морозова Журавлева Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Морозова Журавлева Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлева Вера

Мать: Журавлев Михаил

Рождение ребёнка
28.10.1973

Сын: Морозов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Морозов Евгений

Рождение ребёнка
20.08.1983

Сын: Кудрявцев Глеб Владимирович

Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Вячеслав Евгеньевич

Отец ребёнка: Морозов Евгений

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