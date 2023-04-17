Кудрявцева Морозова Журавлева Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлева Вера
Мать: Журавлев Михаил
Рождение ребёнка
28.10.1973
Сын: Морозов Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Морозов Евгений
Рождение ребёнка
20.08.1983
Сын: Кудрявцев Глеб Владимирович
Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Вячеслав Евгеньевич
Отец ребёнка: Морозов Евгений