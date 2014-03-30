Мартынова (Волженина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Волженина) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.10.1918

Дата смерти

30.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1918

Отец: Волженин Яков

Мать: не указана

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.12.1939

Сын: Мартынов Николай Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван Анисимович

Михайловка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.12.1939

Сын: Мартынов Николай Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван Анисимович

Михайловка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Иван Анисимович

Смерть
30.03.2014
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