Мартынова (Волженина) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1918
Дата смерти30.03.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1918
Отец: Волженин Яков
Рождение ребёнка
02.12.1939
Сын: Мартынов Николай Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван Анисимович
Рождение ребёнка
02.12.1939
Сын: Мартынов Николай Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2014