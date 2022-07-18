Мясникова Ксения Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1884 ст.
Сын: Мясников Пётр Порфирьевич
Отец ребёнка: Мясников Порфирий Павлович
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно