Мясникова Ксения Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Ксения Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Порфирий Павлович

Рождение ребёнка
27.06.1884 ст.

Сын: Мясников Пётр Порфирьевич

Отец ребёнка: Мясников Порфирий Павлович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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