Колесник Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Николай

Колесник Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесник Григорий Ильич

Мать: Шульгина Елена Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close