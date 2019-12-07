Синёв Михаил Борисович
Место рожденияБогородск, Россия
Дата рождения07.12.1961
Дата смерти08.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1961
Работа или профессия
Неизвестно
учитель физики
Бракосочетание
23.10.1982
Рождение ребёнка
14.08.1983
Мать ребёнка: Синёва (Карцева) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
30.04.1985
Дочь: Швецова (Синёва) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Синёва (Карцева) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
07.09.1988
Мать ребёнка: Синёва (Карцева) Елена Николаевна
Смерть
08.10.2004
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно