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Синёв Михаил Борисович

Место рождения

Богородск, Россия

Дата рождения

07.12.1961

Дата смерти

08.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1961

Отец: Синёв Борис Михайлович

Мать: Синёва (Бобрина) Вера Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель физики
Бракосочетание
23.10.1982

Жена: Синёва (Карцева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
14.08.1983

Сын: Синёв Артем Михайлович

Мать ребёнка: Синёва (Карцева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
30.04.1985

Дочь: Швецова (Синёва) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Синёва (Карцева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
07.09.1988

Сын: Синёв Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Синёва (Карцева) Елена Николаевна

Смерть
08.10.2004
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

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