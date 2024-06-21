Ерепов Лаврентий Григорьевич 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерепов Лаврентий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1941 г.р.
1947 г.р.
1950 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Ерепов Григорий Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерепова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерепова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерепова ?

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ерепов Исаак Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ерепова ?

Рождение ребёнка
16.06.1947

Сын: Ерепов Валерий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ерепова ?

Биляр-Озеро, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1950

Сын: Ерепов Геннадий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ерепова ?

Рождение ребёнка
1954

Сын: Ерепов Анатолий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ерепова ?

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