Ерепов Лаврентий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Ерепов Григорий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерепова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерепова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерепова ?
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ерепов Исаак Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ерепова ?
Рождение ребёнка
16.06.1947
Сын: Ерепов Валерий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ерепова ?
Биляр-Озеро, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1950
Сын: Ерепов Геннадий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ерепова ?
Рождение ребёнка
1954
Сын: Ерепов Анатолий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ерепова ?