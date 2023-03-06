Бабинцова Феодосия Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабурова (Бабинцова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Бабинцов Яков Егорович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бабинцов Поликарп Яковлевич
Отец ребёнка: Бабинцов Яков Егорович
Смерть
Неизвестно