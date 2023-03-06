Бабинцова Феодосия Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабинцова Феодосия Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабурова (Бабинцова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Бабинцов Яков Егорович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Бабинцов Поликарп Яковлевич

Отец ребёнка: Бабинцов Яков Егорович

Смерть
Неизвестно

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