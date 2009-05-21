Волков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1931
Дата смерти21.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
21.05.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость