Волков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1931

Дата смерти

21.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
21.05.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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