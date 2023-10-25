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Потапов Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1985

Отец: Потапов Андрей Владимирович

Мать: Потапова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
18.03.2011

Сын: Потапов Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Потапова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
21.08.2016

Сын: Потапов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Потапова Нина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.09.2018

Дочь: Потапова Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Потапова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.2021

Сын: Потапов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Потапова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Нина Васильевна

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