Потапов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1985
Рождение ребёнка
18.03.2011
Мать ребёнка: Потапова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
21.08.2016
Сын: Потапов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Потапова Нина Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.09.2018
Дочь: Потапова Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Потапова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.2021
Сын: Потапов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Потапова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Нина Васильевна