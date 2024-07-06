Котляров Ефим Платонович 04.07.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котляров Ефим Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1923
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
22.10.1923

Жена: Котлярова (Шумкина) Марфа Александровна

Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Каменский волЗАГС Запись №205 22.10.1923 О женихе: Котляров Ефим Платонович, 04.07.1905 г/р, холост, первым браком Род занятий: хлебопашество Постоянное местожительство: посёлок Ново-Покровский, Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно

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