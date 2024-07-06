Котляров Ефим Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1923
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
22.10.1923
Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Каменский волЗАГС Запись №205 22.10.1923 О женихе: Котляров Ефим Платонович, 04.07.1905 г/р, холост, первым браком Род занятий: хлебопашество Постоянное местожительство: посёлок Ново-Покровский, Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно