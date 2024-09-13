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Склифос-Мацко Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацко Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтунова-Мацко Ольга Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мацко Мария Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Новикова (Мацко) Дарья Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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