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Баева Аксинья Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

30 лет в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Баев Иван Назаров

Отец ребёнка: Баев Назар Иванов

2 года в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Баева Апроксинья Назарова

Отец ребёнка: Баев Назар Иванов

Месяц в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Назар Иванов

Смерть
Неизвестно
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