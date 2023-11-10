Баева Аксинья Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1820
30 лет в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Баев Иван Назаров
Отец ребёнка: Баев Назар Иванов
2 года в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Баева Апроксинья Назарова
Отец ребёнка: Баев Назар Иванов
Месяц в 1850 году Село Камышевское 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баев Назар Иванов
Смерть
Неизвестно