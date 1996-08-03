Бурунин Игорь Сергеевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1996
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1996
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.07.2022
Жена: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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