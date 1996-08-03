Бурунин Игорь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурунин Игорь Сергеевич

Место рождения

Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.08.1996

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1996

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.07.2022

Жена: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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