Девятьярова (Чувашова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятьярова (Чувашова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.02.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939

Отец: Чувашов Дмитрий

Мать: Чувашова (Акимова) Мария Николаевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятьяров Александр

Рождение ребёнка
04.08.1962

Дочь: Модина (Девятьярова) Любовь Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.12.1971

Дочь: Лежанкина (Девятьярова) наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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