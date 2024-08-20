Девятьярова (Чувашова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Девятьяров Александр
Рождение ребёнка
04.08.1962
Дочь: Модина (Девятьярова) Любовь Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.12.1971
Дочь: Лежанкина (Девятьярова) наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно