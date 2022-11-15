Минеева (Панина) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Рождение ребёнка
02.12.1905
Дочь: Минеева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Минеев Василий Панфилович
Рождение ребёнка
18.11.1908
Отец ребёнка: Минеев Василий Панфилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Минеева (Минеева) ..... Васильевна
Отец ребёнка: Минеев Василий Панфилович
Рождение ребёнка
07.01.1914
Сын: Минеев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Минеев Василий Панфилович