Минеева (Панина) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Панина) Анастасия Федоровна

Место рождения

Шипово, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1886

Пол

Женский

Добавил:

гм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Панин Федор Степанович

Мать: Панина Александра Андреевна

Шипово, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Минеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Минеев Василий Панфилович

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1908

Сын: Минеев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Минеев Василий Панфилович

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Минеева (Минеева) ..... Васильевна

Отец ребёнка: Минеев Василий Панфилович

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Минеев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Минеев Василий Панфилович

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