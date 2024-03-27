Гуревич Яков Борисович
Место рожденияс.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Дата рождения1916
Дата смерти15.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Гуревич Борис Зеликович
Мать: Гуревич Вера Иосифовна
с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бэлла Вульфовна
Смерть
15.09.1982
город Иркутск, Иркутская область, Россия