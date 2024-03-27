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Гуревич Яков Борисович

Место рождения

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР

Дата рождения

1916

Дата смерти

15.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Гуревич Борис Зеликович

Мать: Гуревич Вера Иосифовна

с.Баргузин, Прибайкальский р-н, Бурят-Монгольская АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бэлла Вульфовна

Смерть
15.09.1982
город Иркутск, Иркутская область, Россия
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