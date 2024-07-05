Зайцев Виталий Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1952
1952 - 1954, 1973 - 1975 жили в д.Криуши, Шахунский район
Рождение ребёнка
08.01.1957
Мать ребёнка: Зайцева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
27.10.1959
Дочь: Зайцева Нина Витальевна
Мать ребёнка: Зайцева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
06.09.1964
Сын: Зайцев Александр Витальевич
Мать ребёнка: Зайцева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
29.11.1967
Дочь: Зайцева Татьяна Витальевич
Мать ребёнка: Зайцева Валентина Павловна
Рождение ребёнка
16.07.1970
Сын: Зайцев Николай Витальевич
Мать ребёнка: Зайцева Валентина Павловна
Смерть
Неизвестно