Зайцев Виталий Васильевич 05.12.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Виталий Васильевич

Зайцев Виталий Васильевич

Место рождения

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

05.12.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1932

Отец: Зайцев Василий Иванович

Мать: Зайцева Александра Тихоновна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Валентина Павловна

Место жительства
1952
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1952 - 1954, 1973 - 1975 жили в д.Криуши, Шахунский район
Рождение ребёнка
08.01.1957

Сын: Зайцев Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Зайцева Валентина Павловна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1959

Дочь: Зайцева Нина Витальевна

Мать ребёнка: Зайцева Валентина Павловна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1964

Сын: Зайцев Александр Витальевич

Мать ребёнка: Зайцева Валентина Павловна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1967

Дочь: Зайцева Татьяна Витальевич

Мать ребёнка: Зайцева Валентина Павловна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1970

Сын: Зайцев Николай Витальевич

Мать ребёнка: Зайцева Валентина Павловна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.