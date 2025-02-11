Шмелёв Евдоким Исакиевич 23.07.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёв Евдоким Исакиевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.07.1888, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Шмелёв Исакий Михайлович30.05.1865 г.р.
Мать
Шмелёва (Кулюгина) Ирина Яковлевна1862 г.р.
Супруги
Шмелёва (Корчагина) Анна Андреевна1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1888

Отец: Шмелёв Исакий Михайлович

Мать: Шмелёва (Кулюгина) Ирина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
12.02.1910

Жена: Шмелёва (Корчагина) Анна Андреевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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