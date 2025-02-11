Шмелёв Евдоким Исакиевич
мужской, родился 23.07.1888, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецШмелёв Исакий Михайлович30.05.1865 г.р.
МатьШмелёва (Кулюгина) Ирина Яковлевна1862 г.р.
Супруги
Шмелёва (Корчагина) Анна Андреевна1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1888
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.02.1910
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно