Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Каштак

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: Марфа Алексеевна

Каштак
Смерть
Неизвестно
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