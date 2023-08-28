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Еремин Александр Германович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

05.07.1988

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1988

Отец: Еремин Герман Александрович

Мать: Еремина (Зайцева) Ольга Александровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.08.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
31.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
09.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область

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