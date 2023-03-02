Нор Андрей Максимович 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Нор Андрей Максимович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1841

умер 26.05.1891, Бердянск

Отец
Нор МаксимНеизвестно г.р.
Мать
Нор НеизвестноНеизвестно г.р.
Дети
(Нор) Наталия Андреевна09.08.1858 г.р.
Нор Иван (Иоанн) Андреевич09.01.1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Нор Максим

Мать: Нор Неизвестно

Рождение ребёнка
09.08.1858

Дочь: (Нор) Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.01.1860

Сын: Нор Иван (Иоанн) Андреевич

Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Нор Поликарп Андреевич

Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Нор Павел Андреевич

Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.07.1868

Сын: Нор Антоний Андреевич

Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.01.1870

Дочь: Бобровская (Нор) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Нор Анна Фёдоровна

Смерть
26.05.1891

Похороны
27.05.1891

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