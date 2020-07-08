Сон (Капранова) Раиса Степановна
Место рожденияБольшое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе
Дата рождения02.05.1938
Дата смерти08.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сон Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
28.10.1957
Отец ребёнка: Сон Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
11.09.1967
Дочь: (Сон) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Сон Михаил Сергеевич
Смерть
08.07.2020