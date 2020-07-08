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Сон (Капранова) Раиса Степановна

Место рождения

Большое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе

Дата рождения

02.05.1938

Дата смерти

08.07.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1938

Отец: Капранов Степан Иванович

Мать: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сон Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
28.10.1957

Сын: Сон Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Сон Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
11.09.1967

Дочь: (Сон) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Сон Михаил Сергеевич

Смерть
08.07.2020

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