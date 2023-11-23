Предтечевская Анастасия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Алексей Иванов
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрцева (Предтечевская) Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Предтечевский Иоанн Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Предтечевский Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Предтечевский Иоанн Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Предтечевский Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Предтечевский Иоанн Яковлевич
Предтечевский Александр Иоаннович (1827 - 1893) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Иоанна Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии со степенью студента, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно