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Предтечевская Анастасия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Алексей Иванов

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрцева (Предтечевская) Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Предтечевский Иоанн Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Предтечевский Иоанн Яковлевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Предтечевский Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Предтечевский Иоанн Яковлевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Предтечевский Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Предтечевский Иоанн Яковлевич

Предтечевский Александр Иоаннович (1827 - 1893) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Иоанна Предтечевского. По окончании Ярославской духовной семинарии со степенью студента, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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