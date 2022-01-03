Воропаев Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоропаев Александр Павлович

Воропаев Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воропаев Павел Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ус Надежда Александровна

Мать ребёнка: Воропаева Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красноженюк (Воропаева) Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Воропаева Марфа

Рождение ребёнка
07.04.1929

Сын: Воропаев Георгий Александрович

Мать ребёнка: Воропаева Марфа

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.