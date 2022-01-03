Воропаев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воропаев Павел Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ус Надежда Александровна
Мать ребёнка: Воропаева Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красноженюк (Воропаева) Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Воропаева Марфа
Рождение ребёнка
07.04.1929
Сын: Воропаев Георгий Александрович
Мать ребёнка: Воропаева Марфа
Смерть
Неизвестно