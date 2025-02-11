Рябцев Терентий Николаевич 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Рябцев Терентий Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1803, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 24.11.1875

Дети
Рябцев Иван Терентьевич1834 г.р.
Рябцев Федор Терентьевич1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рябцев Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Рябцев Федор Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукина (Рябцева) Федосья Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.11.1875

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