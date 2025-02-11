Рябцев Терентий Николаевич
мужской, родился 1803, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 24.11.1875
Дети
Рябцев Иван Терентьевич1834 г.р.
Рябцев Федор Терентьевич1836 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукина (Рябцева) Федосья Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.11.1875