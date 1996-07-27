Петрухина (Дубинина) Мария
Место рожденияАлтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Дата рождения14.09.1918
Дата смерти27.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1918
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Работа или профессия
Между 01.09.1936 и 14.05.1942
Омский паровозо-вагонный ремонтный завод
токарь 3-го разряда
Военная служба
14.05.1942
Омский паровозо-вагонный ремонтный завод
уволена в связи с призывом в Советскую Армию.
Военная служба
15.05.1942
Омск
мобилизована Ленинским Райвоенкоматом Омской обл. и зачислена в школу младших авиа-специалистов - курсантом.
Военная служба
01.06.1942
Школа младших авиаспециалистов
специалист-метеоролог наблюдатель
Военная служба
01.06.1942
Приняла присягу при школе младших специалистов
Военная служба
01.11.1942
941-й истребительный авиационный полк (941-й иап)
578-батальон аэродром обслуживания. Наблюдатель метео-службы
Военная служба
11.08.1945
941-й истребительный авиационный полк (941-й иап) Батальон связи и радиотехнического обеспечения полётов, радист
Демобилизация
12.12.1945
демобилизована на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945
Работа или профессия
С 1945
Пятигорск
Метеоролог
Бракосочетание
19.09.1946
Муж: Петрухин Константин
Горячеводск (Пятигорск)
Награда
04.04.1985
Орден Отечественной войны II степени. ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 46, ящик 24. Номер документа 87.
Образование
Неизвестно
7 классов
Место жительства
Неизвестно
Алтайский край Баевский район
Смерть
27.07.1996
Волгоград
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Волгоград Кировский район