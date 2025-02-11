Тихон
мужской, родился 1758
умер 1791
МатьВасилиса Никитина1722 г.р.
ОтецКирила Васильев1727 г.р.
Супруги
Анна Тимофеева1757 г.р.
Дети
Тимофей Тихонов1776 г.р.
Агафья Тихонова1780 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кирила Васильев
Мать: Василиса Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тимофей Тихонов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья Тихонова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Татьяна Тихонова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Никифор Тихонов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Смерть
1791