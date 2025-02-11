Тихон 1758 — найти родственников по фамилии на Familio

Тихон

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1758

умер 1791

Мать
Василиса Никитина1722 г.р.
Отец
Кирила Васильев1727 г.р.
Супруги
Анна Тимофеева1757 г.р.
Дети
Тимофей Тихонов1776 г.р.
Агафья Тихонова1780 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кирила Васильев

Мать: Василиса Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Тимофей Тихонов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья Тихонова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Татьяна Тихонова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1788

Сын: Никифор Тихонов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1791

Мы используем куки для улучшения работы сайта.