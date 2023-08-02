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Савиков Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савиков Гаврила

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1918

Сын: Савиков (savikov) Иван Афанасьевич (Ivan Afanasyevich)

Мать ребёнка: Савикова Мария

Саратовская обл., Баландинский р-н, Безобразовский с/с
Рождение ребёнка
1921

Сын: Савиков (savikov) Петр Афанасьевич (Petr Afanasyevich)

Мать ребёнка: Савикова Мария

Рождение ребёнка
24.08.1924

Дочь: Борисова Клавдия

Мать ребёнка: Савикова Мария

Рождение ребёнка
28.11.1926

Сын: Савиков Филипп

Мать ребёнка: Савикова Мария

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мурадова Мария

Мать ребёнка: Савикова Мария

Смерть
Неизвестно
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