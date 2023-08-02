Савиков Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савиков Гаврила
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1918
Сын: Савиков (savikov) Иван Афанасьевич (Ivan Afanasyevich)
Мать ребёнка: Савикова Мария
Саратовская обл., Баландинский р-н, Безобразовский с/с
Рождение ребёнка
1921
Сын: Савиков (savikov) Петр Афанасьевич (Petr Afanasyevich)
Мать ребёнка: Савикова Мария
Рождение ребёнка
24.08.1924
Дочь: Борисова Клавдия
Мать ребёнка: Савикова Мария
Рождение ребёнка
28.11.1926
Сын: Савиков Филипп
Мать ребёнка: Савикова Мария
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мурадова Мария
Мать ребёнка: Савикова Мария
Смерть
Неизвестно