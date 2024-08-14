Пилипенко Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1932
Дата смерти25.10.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1957
Мать ребёнка: Пилипенко(Доровских) (Доровских) Тамара
Рождение ребёнка
23.06.1963
Мать ребёнка: Пилипенко(Доровских) (Доровских) Тамара
Смерть
25.10.1985
Причина смерти: Онкология(рак желудка)
Похороны
Неизвестно