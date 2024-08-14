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Пилипенко Илья Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1932

Дата смерти

25.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1932

Отец: Пилипенко Николай Дмитриевич

Мать: Пилипенко Фёкла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко(Доровских) (Доровских) Тамара

Рождение ребёнка
23.06.1957

Сын: Пилипенко Виктор Ильич

Мать ребёнка: Пилипенко(Доровских) (Доровских) Тамара

Рождение ребёнка
23.06.1963

Сын: Пилипенко Валерий Ильич

Мать ребёнка: Пилипенко(Доровских) (Доровских) Тамара

Смерть
25.10.1985
Причина смерти: Онкология(рак желудка)
Похороны
Неизвестно

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