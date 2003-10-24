(Давыдова) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1923
Дата смерти24.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1923
Отец: Алексей
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1944
Рождение ребёнка
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
1950
Смерть
24.10.2003