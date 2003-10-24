(Давыдова) Нина Алексеевна 27.06.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Давыдова) Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1923

Дата смерти

24.10.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1923

Отец: Алексей

Мать: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
03.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Терентьевич

Смерть
24.10.2003

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