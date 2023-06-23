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Завадский Василий Тимофеевич

Место рождения

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

?.05.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1921

Отец: Завадский Тимофей Петрович

Мать: Завадская Пелагея Парфёновна

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Военная награда
10.04.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
25.04.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
20.07.1944
Орден Красного Знамени
Военная награда
08.02.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
12.05.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

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