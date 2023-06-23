Завадский Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения?.05.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1921
Военная награда
10.04.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
25.04.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
20.07.1944
Орден Красного Знамени
Военная награда
08.02.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
12.05.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно