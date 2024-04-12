Трофимова (Сазонова) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.10.1937
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1937
Рождение ребёнка
26.11.1959
Сын: Трофимов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Трофимов Григорий Петрович
Старое Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012
Тула, город Тула, Тульская область