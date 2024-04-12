Трофимова (Сазонова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Сазонова) Нина Васильевна

Место рождения

Настина, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

?.10.1937

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Настина, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1959

Сын: Трофимов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Трофимов Григорий Петрович

Старое Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Григорий Петрович

Смерть
2012
Тула, город Тула, Тульская область
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