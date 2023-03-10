Голубева (Демидова) Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Демидова) Нина Егоровна

Место рождения

443527 Spiridonovka, Samara Oblast Russia

Дата рождения

1935

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Демидов Егор (Георгий) Ильич

Мать: не указана

443527 Spiridonovka, Samara Oblast Russia
Рождение ребёнка
05.08.1959

Дочь: Паттон Елена Петровна

Отец ребёнка: Голубев Петр Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Ханнер Галина Петровна

Отец ребёнка: Голубев Петр Сергеевич

Самарская обл. Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2015
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