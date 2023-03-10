Голубева (Демидова) Нина Егоровна
Место рождения443527 Spiridonovka, Samara Oblast Russia
Дата рождения1935
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Демидов Егор (Георгий) Ильич
443527 Spiridonovka, Samara Oblast Russia
Рождение ребёнка
05.08.1959
Дочь: Паттон Елена Петровна
Отец ребёнка: Голубев Петр Сергеевич
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Ханнер Галина Петровна
Отец ребёнка: Голубев Петр Сергеевич
Самарская обл. Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2015