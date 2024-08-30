Бисерова (Категова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бисерова (Категова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1914

Дата смерти

С 18.12.1991 по 18.12.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1938

Дочь: Веретенникова (Порубова) Галина Афанасьевна

Отец ребёнка: Порубов Афанасий Тихонович

Мишино, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
С 18.12.1991 по 18.12.1992
Рефтинский, Рефтинский, Свердловская область
Координаты захоронения: 57.129327, 61.782912

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