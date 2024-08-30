Бисерова (Категова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1914
Дата смертиС 18.12.1991 по 18.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1938
Дочь: Веретенникова (Порубова) Галина Афанасьевна
Отец ребёнка: Порубов Афанасий Тихонович
Мишино, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
С 18.12.1991 по 18.12.1992
Рефтинский, Рефтинский, Свердловская область
Координаты захоронения: 57.129327, 61.782912