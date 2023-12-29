Понукалин Семен (Касим) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понукалин Семен (Касим) Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1909

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1937 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1909

Отец: Понукалин Николай Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яроцкая Муза Кронидовна

Рождение ребёнка
13.05.1937

Сын: Понукалин Кронид Семенович

Мать ребёнка: Яроцкая Муза Кронидовна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Понукалин Олег Семенович

Мать ребёнка: Яроцкая Муза Кронидовна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яроцкая Муза Кронидовна

Смерть
1987

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