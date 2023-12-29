Понукалин Семен (Касим) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1909
Дата смерти1987
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1909
Отец: Понукалин Николай Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яроцкая Муза Кронидовна
Рождение ребёнка
13.05.1937
Сын: Понукалин Кронид Семенович
Мать ребёнка: Яроцкая Муза Кронидовна
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Яроцкая Муза Кронидовна
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яроцкая Муза Кронидовна
Смерть
1987