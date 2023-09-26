Киселева Параскева Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
29.09.1894 ст.
Отец ребёнка: Киселев Иван Николаевич
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №49, стр. 5
Рождение ребёнка
01.06.1896 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Николаевич
Источники: ЦГА г.Москвы Ф.203 О.780 Д.2980 стр.264; Ф.2184 О.1 Д.49 стр.36~37
Рождение ребёнка
06.03.1899 ст.
Сын: Киселев Константин Иванович
Отец ребёнка: Киселев Иван Николаевич
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №50, стр. 4
Рождение ребёнка
28.01.1902 ст.
Дочь: Киселева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Николаевич
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №50, стр. 45
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.
Дочь: Киселева Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Николаевич
Барыбино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №50, стр. 84
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно