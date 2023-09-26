Киселева Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Параскева Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1894 ст.

Сын: Киселев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Николаевич

Ступино, Домодедово, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №49, стр. 5
Рождение ребёнка
01.06.1896 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Николаевич

Ступино, Домодедово, Московская область
Источники: ЦГА г.Москвы Ф.203 О.780 Д.2980 стр.264; Ф.2184 О.1 Д.49 стр.36~37
Рождение ребёнка
06.03.1899 ст.

Сын: Киселев Константин Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Николаевич

Ступино, Домодедово, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №50, стр. 4
Рождение ребёнка
28.01.1902 ст.

Дочь: Киселева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Николаевич

Ступино, Домодедово, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №50, стр. 45
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.

Дочь: Киселева Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Николаевич

Барыбино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №50, стр. 84
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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