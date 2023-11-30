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Шалабанова Анисия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

29.07.1906

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Павел Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1893 ст.

Сын: Шалабанов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
18.02.1895 ст.

Дочь: Шалабанова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
14.08.1896 ст.

Сын: Шалабанов Андриан Павлович

Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
24.12.1897 ст.

Сын: Шалабанов Василий Павлович

Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.

Сын: Шалабанов Николай Павлович

Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.

Сын: Шалабанов Стефан Павлович

Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
24.06.1903 ст.

Дочь: Шалабанова Марфа Павловна

Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
23.09.1904 ст.

Сын: Шалабанов Сергий Павлович

Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович

Смерть
29.07.1906

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