Шалабанова Анисия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти29.07.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1893 ст.
Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
18.02.1895 ст.
Дочь: Шалабанова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
14.08.1896 ст.
Сын: Шалабанов Андриан Павлович
Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
24.12.1897 ст.
Сын: Шалабанов Василий Павлович
Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.
Сын: Шалабанов Николай Павлович
Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.
Сын: Шалабанов Стефан Павлович
Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
24.06.1903 ст.
Дочь: Шалабанова Марфа Павловна
Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
23.09.1904 ст.
Сын: Шалабанов Сергий Павлович
Отец ребёнка: Шалабанов Павел Гаврилович
Смерть
29.07.1906