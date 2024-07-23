Павленко Янышевская (Вычужанина) Мария Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1908
Дата смерти19.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.09.1984
Похороны
Неизвестно
Малеевск, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область