Павленко Янышевская (Вычужанина) Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленко Янышевская (Вычужанина) Мария Спиридоновна

Павленко Янышевская (Вычужанина) Мария Спиридоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1908

Дата смерти

19.09.1984

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1908

Отец: Вычужанин Спиридон Васильевич

Мать: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.09.1984
Похороны
Неизвестно
Малеевск, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.