Монгуш Зоя Тюлюшевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1972
Сын: Монгуш Аяс Давааевич
Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович
Рождение ребёнка
1978
Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Айлана Давааевна
Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Венера Давааевна
Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Ай-суу Давааевна
Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно