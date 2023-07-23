Монгуш Зоя Тюлюшевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Зоя Тюлюшевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Сын: Монгуш Аяс Давааевич

Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Монгуш Адыгжы Давааевич

Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Айлана Давааевна

Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Андрей Давааевич

Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Алексей Давааевич

Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Венера Давааевна

Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Ай-суу Давааевна

Отец ребёнка: Монгуш Даваа Доспай-оолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монгуш Даваа Доспай-оолович

Смерть
Неизвестно
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