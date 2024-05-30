Прошин Дмитрий Вячеславович
Место рождения
Дата рождения17.08.1967
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
19.11.2019
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
от счастья!