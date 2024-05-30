Прошин Дмитрий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошин Дмитрий Вячеславович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.08.1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
19.11.2019

Жена: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
от счастья!

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