Долгих Афанасий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Долгих Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Долгих) Фекла Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Долгих (Долгих) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: (Долгих) Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Долгих (Долгих) Алина(?) Афанасьевна
Мать ребёнка: (Долгих) Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Долгих (Долгих) Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: (Долгих) Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Долгих (Долгих) Апросинья Афанасьевна
Мать ребёнка: (Долгих) Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Долгих (Долгих) Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: (Долгих) Фекла Ивановна