Лыков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыков Николай

Лыков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новиков (Лыкова) Любовь

Мать ребёнка: Лыкова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыков Николай

Мать ребёнка: Лыкова Екатерина

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лыкова Екатерина

Смерть
Неизвестно

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