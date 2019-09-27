Машарова (Браковская) Любовь Петровна Около 27.09.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Машарова (Браковская) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 27.09.1908

Дата смерти

04.05.1981

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
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Место
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Рождение
Около 27.09.1908

Отец: Браковский Петр Георгиевич

Мать: Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.08.1928

Дочь: (Машарова) Валентина

Отец ребёнка: Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
04.05.1981
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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