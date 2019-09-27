Машарова (Браковская) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 27.09.1908
Дата смерти04.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.09.1908
Рождение ребёнка
10.08.1928
Дочь: (Машарова) Валентина
Отец ребёнка: Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич
Смерть
04.05.1981
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область