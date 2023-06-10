Мацуева Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуева Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацуева Анна Алистарховна

Отец ребёнка: Мацуев Алистарх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Трофим Алистархович

Отец ребёнка: Мацуев Алистарх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Иван Алистархович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Трофим Алистархович

Отец ребёнка: Мацуев Алистарх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацуева Анна Алистарховна

Отец ребёнка: Мацуев Алистарх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Иван Алистархович

Отец ребёнка: Мацуев Алистарх

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацуев Алистарх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацуева Анна Алистарховна

Отец ребёнка: Мацуев Алистарх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Иван Алистархович

Отец ребёнка: Мацуев Алистарх

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Трофим Алистархович

Отец ребёнка: Мацуев Алистарх

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мацуев Григорий Алистархович

Отец ребёнка: Мацуев Алистарх

Смерть
Неизвестно

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