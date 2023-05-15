Романова Евдокия Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Евдокия Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1872

Дата смерти

13.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Романов Пётр Прохорович

Отец ребёнка: Романов Авбакумов Прохор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Авбакумов Георгий Прохорович

Отец ребёнка: Романов Авбакумов Прохор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романова Егор Прохорович

Отец ребёнка: Романов Авбакумов Прохор Романович

Смерть
13.02.1964
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