Романова Евдокия Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1872
Дата смерти13.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1902
Отец ребёнка: Романов Авбакумов Прохор Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Авбакумов Георгий Прохорович
Отец ребёнка: Романов Авбакумов Прохор Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Авбакумов Прохор Романович
Смерть
13.02.1964