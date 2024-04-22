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Нижник Иван Леонтьевич

Место рождения

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Нижник Лев (Леонтий)

Мать: Нижник Мария Алексеевна

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Нижник Владимир Иванович

Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Сказа Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Севрук Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
12.09.1925

Дочь: Нижник Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
12.09.1925

Дочь: Севертока Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна

Гродно, Гродненская область
Смерть
Около 1955
Гродно, Гродненская область
Похороны
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
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