Нижник Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Нижник Лев (Леонтий)
Мать: Нижник Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Сказа Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Севрук Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1925
Дочь: Нижник Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1925
Дочь: Севертока Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Нижник Мария Ивановна
Смерть
Около 1955
Похороны
Неизвестно