Тихонов Тимофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Тимофей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Тихонов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1833

Сын: Тихонов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Тихонова Агафья Акимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Тимофеева

Мать ребёнка: Тихонова Агафья Акимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Агафья Акимова

Смерть
Неизвестно
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