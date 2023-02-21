Тихонов Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1795
Отец: Тихонов Иван
Рождение ребёнка
06.10.1833
Мать ребёнка: Тихонова Агафья Акимова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Тимофеева
Мать ребёнка: Тихонова Агафья Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Агафья Акимова
Смерть
Неизвестно